富咸韌力十足　曼城火力減捱「細」界

颱風襲港最好留喺屋企睇波，周六(2日)晚英超曼城主場鬥富咸。開季3連勝嘅「藍月」實力超班，不過近兩仗都係「煲魚生粥」僅熟，喺奇雲迪布尼缺陣下，中場支援未達最佳水平，對住富咸未必大炒，3.5球入球細抵玩。（Now 621周六晚10時直播）

曼城今夏中場變動頗大，根度簡同馬列斯離隊，奇雲迪布尼又受傷長抖，對進攻影響唔細。雖然艾寧夏蘭特及基亞利殊等人仍然在陣，但始終踢唔番上季水銀瀉地嘅攻勢，上次主場對紐卡素只係小勝1比0，上輪對弱旅錫菲聯，更要尾段先反勝到2比1，明顯仲未上力。

富咸上輪作客逼和勁旅阿仙奴，今季兩場作客賽事錄得1勝1和，周中英聯盃更憑互射12碼淘汰熱刺，韌力非凡。葡萄牙防守中場祖奧包連夏復出，喺中場有一夫當關演出，防守靠得住。睇番兩隊近5次聯賽交鋒，總入球全開3球或以下，以富咸依家嘅高昂士氣，相信唔係咁輕易大敗，3.5球入球細值得支持。

更多賠率

直播表

周六7:30pm 英超 錫菲聯 Vs 愛華頓

Now 621

周六8:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs CF格蘭納達

Now 632

周六9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 達斯泰特

Now 639

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 諾定咸森林

Now 622

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 富咸

Now 621

周六10:00pm 英超 賓福特 Vs 般尼茅夫

Now 624

周六10:00pm 英超 般尼 Vs 熱刺

Now 623

周六10:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 基達菲

Now 632

周日0:30am 英超 白禮頓 Vs 紐卡素

Now 621

周日0:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 華倫西亞

Now 632

周日0:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 卡利亞里

Now 638

周日0:30am 德甲 慕遜加柏 Vs 拜仁慕尼黑

Now 639

周日2:45am 意甲 拿玻里 Vs 拉素

Now 638

周日3:00am 西甲 貝迪斯 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日3:00am 法甲 摩納哥 Vs 朗斯

Now 639