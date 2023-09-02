香港金牛NBL季後賽負安徽 周日主場盡地一煲

香港金牛隊周五（1日）晚出戰球隊史上首場NBL全國男子籃球聯賽季後賽，與常規賽「一哥」安徽文一交鋒，金牛主力梁兆華因傷缺陣，最終金牛以99比113告負，在3場2勝制的季後賽暫時落後。周日（3日）香港金牛回歸修頓主場，在非勝不可下力圖扳回一仗，力保晉級希望。

兩軍今季兩次對陣都是由安徽勝出，本仗金牛派出莫里斯‧坎普（Maurice Kemp）配合畢繼光、陳雨生、余柏林和李佳益出任正選，雙方爭持激烈，首節共有10次互換領先位置，全節分差不出4分，安徽以27比24領先第一節。楊睿騏延續上仗神勇表現，一開波即轟入兩記三分球，再加上一記衝搶籃板再凌空補籃，個人包辦球隊第二節開局頭8分。不過主隊的楊文博同樣在初段轟入兩記三分球兼做出一次入球「And 1」，極速取得9分。第二節戰況依然膠著，雙方7次互換領先位置，當中安徽文一曾兩度領先6分，金牛憑三分球連番得手，以56比53反先進入更衣室。

易邊後，主隊的外援鄧蒙連續進攻得手，個人打出一段10：2攻勢。但金牛隊仍以82比81保住領先優勢完成第三節。最後一節，主隊尾段再次發力，先由原晨雲射入全場最關鍵的三分球，加上台將蔣淯安連番突破得手，首次將分差拉開雙位數。落後下的金牛隊之後更連番失誤，令比分越拉越開，最終以99比113惜負。

金牛隊周日主場對安徽文一的門票在比賽當日作現場發售，球迷可於下午4時30分起在修頓場館票務處購票。