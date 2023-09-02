「禾琪」延續神奇之旅　5年來首闖美網16強

「丹麥甜心」禾絲妮雅琪周五延續復出的「神奇之旅」，她在美網力挫本土希望的美國女將貝迪，自2018年後再次躋身16強，將硬撼美國新星歌莉嘉芙爭入8強。

今仗兩位球手的世界排名加起來超過了1000位，然而賽會都將這場比賽安排在中央場舉行，因為她們均帶着不同故事。兩屆美網亞軍得主兼前世界「一姐」的禾絲妮雅琪，自2020年1月退役後濶別紐約賽場4年，而貝迪則因傷患問題休戰了近2年後重拾球拍。已升級為「媽媽球手」的禾琪在復出的首項大滿貫愈戰愈勇，面對貝迪在先失一盤的情況下以4比6、6比3、6比1成功逆轉，勇闖女單第4圈，賽後全場球迷也為她喝采，並站立送上掌聲為兩位球手致敬。

這是禾琪於5年來在大滿貫的最佳成績，也是復出以來11仗的第10勝，33歲的禾絲妮雅琪下仗將面對最近狀態大勇的美國新星歌莉嘉芙爭，這也是這兩代球手首次碰頭：「坦白說，我很久沒有比賽，有一段長時間沒有拿起球拍，但我很興奮有機會這個高水平賽事繼續比賽，很多事情都總有機會，你不去嘗試就永遠都不知道最後結果。」至於美國的歌莉嘉芙爭是以3比6、6比3及6比0擊敗瑪頓晉級。

此外，頭號種子兼衞冕冠軍的世界「一姐」施華德，則僅花49分鐘以直落兩盤6比0、6比1擊敗好朋友Kaja Juvan，至目前為止，施華德在今屆賽事僅失了9局，「我真的不知應以如何戰術面對自己的好朋友，與她比賽就如與姊妹對戰一樣，我沒有太多朋友，但她是我的好朋友。」施華德將與20號種子的2017年法網盟主奧絲達賓高爭逐。

男單方面，「美國希望」10號種子的泰科爾在落後一盤的情況下，以4比6、6比2、6比3、7比6(8比6)擊敗法國的Adrian Mannarino，連續4年躋身16強。