祖高爾：藍月亮在曼市夜空高高掛

聽說英國在周中出現了「藍月亮」這個十分罕見的超自然現象，而「超自然現象」正好用來形容綽號藍月亮的曼城。

無論是任何球隊都未能阻止曼城繼續前進，就如上場造訪錫菲聯的巴拉摩徑球場時，即使場上表現失準，藍月總有竅門全取3分，相信今場亦會一樣。

曼城今夏有馬列斯及根度簡離隊，同時奇雲迪布尼、史東斯及文路爾艾簡治亦在養傷，陣容不整意味着藍月需要在陣式上作出微調，而我認為球員仍在適應球隊的體系，例如祖利安艾華利斯被安排踢10號位，新加盟的加華度爾則擺放在左閘位置，但他並未完全做到過往哥迪奧拿要求閘位內切至中場的要求，導致球迷仍未見到曼城一貫行雲流水的組織。然而，球員質素之高令曼城仍足夠在英超3戰3勝，而在今個周末之後，似乎將會是4戰4勝。

富咸的表現令我眼前一亮，我本以為阿歷山大米祖域的離隊會對他們造成嚴重打擊，尤其在入球貢獻以外，他亦是更衣室內的重要人物，不過球隊至今表現始終如一，讓領隊馬高施華得以證明自己的領軍能力。

富咸季初賽程其實不易應付，作客愛華頓後便要接連面對2場與賓福特及阿仙奴的倫敦打吡，所以我認為他們至今3戰獲4分應該感到滿意。要留意，儘管富咸於周中英聯盃成功淘汰熱刺後增添不少信心，但我認為並不足夠。

預料馬高施華將會以穩守突擊戰術對付曼城，就如上周對阿仙奴一樣，這套戰術最重要的球員就是中場祖奧包連夏，他在上輪面對阿仙奴時踢中場指揮官表現十分出色，肩負起統領前場攻擊線的重任。

而在作客酋長球場及周中賽事後，馬高施華或會在周末的球員名單上作出部分改變，球迷有機會見到艾達馬查奧爾上陣，我認為這是一個很好的收購，原因是他的速度和力量將會是富咸突擊時的重要棋子。不過，無論如何，我認為曼城今場輕取富咸最少2球應不成問題。