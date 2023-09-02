夏維斯冇料到　法比奧韋拉趁機爭上位

今夏轉會市場出現唔少天價交易，阿仙奴以6,500萬鎊(約6.4億港元)向車路士收購中場夏維斯，被指係其中一筆最失敗簽人，呢位24歲德國國腳入「廠」之後同球隊格格不入，包括社區盾及英超，合共4次上陣冇入波亦冇助攻，輿論認為主帥阿迪達應該用葡萄牙新星法比奧韋拉取代夏維斯嘅正選位置。

夏維斯效力車路士期間一時踢前鋒，一時踢中場，未能搵到最佳位置，加盟兵工廠之後，仲未打破困局，社區盾對曼城，夏維斯出任前鋒，但浪費入波機會，其後3場英超司職中場，亦未能發揮指揮官作用，創造力不足，佢今季4場正式賽事都踢正選，但卻冇入波亦冇助攻，令人質疑夏維斯是否應該繼續擔正。

阿仙奴上仗對富咸，法比奧韋拉56分鐘入替夏維斯之後，表現出色，並貢獻1次助攻，呢位23歲葡萄牙國腳上年夏天由波圖加盟阿仙奴，上季上陣33次入2球，呢位進攻中場腳法細膩，充滿活力，明顯更適合阿仙奴踢法。值得一提，阿迪達近2次換走夏維斯，都係用法比奧韋拉入替佢，下仗英超鬥曼聯，或者係時候畀次機會法比奧韋拉擔任正選，可能會有更佳效果。