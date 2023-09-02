香港隊　9月友賽決選名單出爐　艾華頓獲補選

香港男子足球代表隊將於9月份國際賽期，出戰兩場對柬埔寨、汶萊的友賽，足總周六（2日）公布23人決選名單，當中剛取得香港特區護照的理文前鋒艾華頓，連同傑志後衞費蘭度齊獲補選；而在中堅勞烈斯落選下，大軍中只有梁諾恆、茹子楠及安永佳3名外流球員。

港隊將於下周一（4日）在賽馬會足球訓練中心（FTC）展開集訓，下周二（5日）啟程前往柬埔寨，備戰9月7日作客鬥柬埔寨；港隊翌日即回港，9月11日再坐鎮香港大球場迎戰文萊。

此外，足總同日亦公布港隊對汶萊的售票詳情，門票將於9月4日早上10時起於快達票平台發售，正價票售價為港幣160元，特惠票售價為港幣 40元，每次交易最多可購買10張門票。

港隊23人決選名單如下：

門將：葉鴻輝(東方)、保羅(傑志)、謝家榮(大埔)

後衞：羅素、費蘭度、陳晉一、艾里奧(傑志)、徐宏傑(理文)、茹子楠(梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：黃洋、陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)

前鋒：孫銘謙(東方)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒(傑志)、艾華(冠忠南區)、張憙延、艾華頓(理文)