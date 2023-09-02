港超聯　深水埗地頭出擊迎戰均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）另一場頭場，由深水埗於主場深水埗運動場，迎戰新升班球隊均業北區。北區上周輪空，養精蓄銳下力爭打開勝利之門；深水埗剛經歷大敗，預計今仗會變陣出擊，力圖在新軍身上成功搶分。（周日下午3時開賽）

深水埗上輪慘吞標準流浪9蛋，隊長顏卓彬承認球隊士氣難免有影響，但同時指出全隊對比賽的飢渴感亦因此大增：「大家都好希望盡快重整旗鼓，用一場勝仗重拾信心。」「彬仔」過往曾與何振廷及梁志榮在傑志共事，如今位置變了各為其主，令「彬仔」非常期待今次對決：「離開傑志後第一次對番，感覺好特別。」傷兵方面，挪威中堅拿亞已經投入訓練，惟前鋒鄧嘉仍有傷在身，上陣成疑。

均業北區首仗作客1比1逼和晉峰，表現不過不失，球隊上周雖然輪空，但主教練梁志榮透露約戰了1場友誼賽，相信球員在狀態上不會太過輸蝕。今仗面對近況麻麻的深水埗，「細榮」提醒球員不可輕敵，目標全取贏波3分：「深水埗上場發揮無第1場咁好，但呢兩場大敗，可能會令到戰術上有改變。仲要特別留意泰國外援柏羅邦，佢有技術同速度，好啱打反擊，係擔心臨場雨戰會影響兩隊發揮。」