港超聯　晉峰鬥香港U23 睇吓邊隊開齋先

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）尾場搶分大戰，晉峰於主場青衣運動場迎戰香港U23。晉峰開季表現遠勝預期，是役必定全力爭取開齋；而聯賽兩連敗的香港U23，同樣會奮力一戰，爭取聯賽積分零的突破。（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時直播）

晉峰上仗面對勁旅理文僅負1比3，總教練何信賢指「起碼無大敗」，相信能令球員增強自信心，面對兩戰全敗的香港U23，「何Sir」謂目標當然是全取3分：「今場唔會咁保守，盡量主動搶攻，前鋒會多啲起腳，但希望球員唔好咁大壓力同緊張，始終默契仲磨合緊。見到對方今季好畀心機用波，預計中場爭奪會成為勝負關鍵。」不過壞消息是南韓籍後衞金相佑很大機會因傷缺陣。

新加盟的林樂賢頭兩仗皆以正選上陣，他認為自身表現合格，今仗面對前度球會，笑言感覺特別：「喺香港U23兩年，都有好多美好回憶，佢哋係一支好有體系嘅球隊。」另外，在颱風襲港下，「啫喱」謂場地質素受影響難免，在控傳上務必更加小心。

香港U23開季頭兩場分別不敵東方和冠忠南區，主教練司徒文俊坦承今場對晉峰，屬較有搶分希望的賽事，透露球隊今場會嘗試採取主動：「同前兩場相比，今場取態會更加主動，會針對進攻作部署，唔希望太被動。」「司徒Sir」又指，雖然對方有主力離隊，但實力未有太大影響：「雖然有啲人離開，對晉峰嚟講係損失，但頭兩場表現一啲都唔差。」

門將雲天樂（Michael）首兩仗皆擔正把關，他坦言為球隊盡早取得聯賽第1分乃當前急務。對於今場對手，Michael認為「粉紅兵團」攻守紀律性較以往進步，相信在對方身上取得入球並非易事：「晉峰門將龐焯熙呢兩場都表現出色，所以要撕破佢哋嘅防線，一啲都都唔容易。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：20.鄭璟昊 13.許澤崴 14.曾仲楠 99.文智星

中場：8.邵昀俊 6.布雷迪 19.林樂賢

前鋒：10.凱基 17.何思哲 9.袁世傑

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 22.曾以行 4.宋紘毅

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 14.鄭進泓

前鋒：10.林學曦 7.劉家喬 3.李樂謙