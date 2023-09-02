英超破紀錄狂燒240億增兵　車路士使最多

歐洲主流聯賽夏季轉會市場關閉，英超球會再次成為大豪客，今夏合共花費破紀錄嘅24.4億鎊(約240億港元)增兵，當中以車路士闊綽，使咗4.345億鎊(約43億港元)，包括以破英超紀錄嘅1.15億鎊收購白禮頓中場摩西斯卡些度，亦係今夏轉會窗嘅「標王」。

根據《天空體育》統計，英超球會今夏買人總支出為24.4億鎊，比舊紀錄多3億鎊，與此同時，從出售球員獲得破紀錄嘅13.6億鎊收入，換言之淨支出為10.8億鎊，僅次於上季嘅12.9億鎊。

最受注目係兩大倫敦勁旅創造2單「億鎊交易」，分別為車路士以1.15億鎊收購白禮頓中場摩西斯卡些度，阿仙奴以1.05億鎊買韋斯咸中場迪格蘭賴斯，至於曼城以7,760萬鎊收購RB萊比錫中堅加華度爾排第3位，第4位係曼聯用7,200萬鎊買阿特蘭大前鋒賀蘭特。

雖然車路士出售多位球員，獲得2.373億鎊收入，但淨支出仍然高達1.972億鎊，屬於各隊之冠。

相比起車路士揮金如土，白禮頓成為賺錢大贏家，除咗以1.15億出售摩西斯卡些度畀車仔外，亦以3,500萬鎊將另1位中場阿歷斯麥亞里士打賣畀利物浦，加上門將羅拔山齊士轉投車路士，轉會費達2,500萬鎊，從3單交易已獲得1.75億鎊收入，加上賣其他球員，總共有1.99億鎊收入，但只花費8,400萬鎊買人，換言之淨賺超過1.1億鎊。

今夏英超5大最貴收購

摩西斯卡些度(白禮頓轉投車路士) 1.15億鎊

迪格蘭賴斯(韋斯咸轉投阿仙奴) 1.05億鎊

加華度爾(RB萊比錫轉投曼城) 7,760萬鎊

賀蘭特(阿特蘭大轉投曼聯) 7,200萬鎊

夏維斯(車路士轉投阿仙奴) 6,500萬鎊

註：1鎊兌9.87港元。