白禮頓神童大破喜鵲　英超一晚3人「戴帽」

英超「戴帽日」！白禮頓喺周日(3日)凌晨主場3比1擊潰紐卡素，18歲前鋒艾雲費格遜個人大演帽子戲法，成為英超史上第4個以18歲之齡單場入3粒球員。英超第4輪射手大爆發，連埋周六(2日)晚嘅孫興民同艾寧夏蘭特，一晚有3個球員「戴帽」，係英超28年來首次出現。

兩隊上輪都輸波，今場主隊白禮頓決心更大，27分鐘連環射門由艾雲費格遜先開紀錄，呢位愛爾蘭「妖人」65分鐘遠射得手，5分鐘後再接應三笘薰傳送完成「帽子戲法」，紐卡素補時階段由哥林威爾遜破蛋。艾雲費格遜亦成為科拿、奧雲同巴特威廉斯之後，第4個以18歲之齡連中三元嘅英超球員。

白禮頓被公認係「星工廠」，艾雲費格遜被睇好成為下一個「1億鎊球員」，領隊迪薩比賽後表示：「我戥佢開心，唔單止係入波，而係佢嘅整體表現。艾雲費格遜會係頂尖球星，佢嘅能力足以成為歐洲最佳前鋒，佢係2004年出世，我唔知有幾多個18歲球員可以好似佢咁入波。」

第4輪英超射手輪住爆，熱刺前鋒孫興民喺對般尼一仗連中三元，曼城前鋒艾寧夏蘭特亦喺對富咸一仗「戴帽」，艾雲費格遜對紐卡素又入3粒，一晚出現3位「戴帽」球員，對上一次已經係1995年嘅9月，當時科拿、舒利亞同耶保亞分別連中三元。