利物浦士氣爆燈　發「維」搶W

2023年09月03日 13:01
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    達雲紐尼斯狀態大勇。(Getty Images)
    周日(3日)晚「仙魔會」之前，利物浦坐鎮晏菲路迎戰阿士東維拉，「紅軍」上仗絕境下反勝紐卡素，成隊波醒晒，自然想乘勝追擊；維拉論人腳實力輸蝕，近期仲要分心歐洲賽，睇番近6次交手利物浦錄5勝1和壓倒性優勢，熱捧主勝。（Now 621周日晚9時直播）
    利物浦近兩仗都係10人應戰下贏波，包括上仗作客「新土豪」紐卡素，先失波兼大部分時間踢少個下，尾段憑後備奇兵達雲紐尼斯「起孖」，奇迹反勝2比1。領隊高普形容呢場係佢教練生涯最難忘戰役，反映球隊心理質素極高，目前士氣爆晒燈下，有望回復高水平演出。
    維拉上季喺艾美利執教下雖有唔錯成績，但實力始終同Big 7有距離，開季作客就曾以1比5大敗於紐卡素腳下。加上維拉幾日前先踢完歐協聯，體力難免輸蝕，遇上強勢嘅「紅軍」，難逃輸波厄運。
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