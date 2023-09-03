港超聯　大埔撼標準流浪未驚過！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）連場激鬥，其中大埔本季首次在主場大埔運動場出戰，迎戰標準流浪。佔主場之利的大埔，兩名新兵謝臣和卡朗悉數擔正，陳肇鈞聯同雷仙奴負責控制中場，加比爾和馬高斯山度士鎮守中路；流浪方面，盧均宜和朴鍾範重返正選，上場「戴帽」的伊巴謙和劉智樂於前線爭取入球，基奧雲尼先列後備。

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

12 謝臣

13 卡朗

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

17 陳曉鋒

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

80 鍾偉強

95 雷仙奴

99 鄭子森

標準流浪正選：

11 梁興傑 ［GK］

2 馬相訓

4 金旻奎

6 朴鍾範

7 劉智樂

10 林嘉緯 ［C］

12 盧均宜

16 林衍廷

21 伊巴謙

27 李毅凱

44 神田夢實

大埔後備：

1 錢兆琛 ［GK］

41 林志基 ［GK］

4 馮冠鳴

6 羅振庭

10 利馬

20 王顯琛

27 黃祖心

31 翁煦濤

77 郭縉諾

標準流浪後備：

1 盧兆崎 ［GK］

13 陳冠燊 ［GK］

14 岡本玲仁

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 趙正宇

22 基奧雲尼

28 陳耀祖

55 基藍馬

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）連場好戲，其中一場頭場由大埔今季首次地頭出擊，於大埔運動場火併標準流浪。「綠戰士」上輪聯賽開齋後信心大增，今場喺主場球迷面前當然不想失威；上場狂轟9球的流浪，一班鋒將殺得性起，今場肯定會繼續搶士哥，對攻大戰，好睇過戲！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔上場以1球擊敗東方，收穫今季聯賽首勝，惟代價是主教練李志堅領紅被逐，今季首次主場出擊只能作壁上觀，「堅Sir」笑言事件僅屬足球比賽常見之事：「只能夠樂觀面對。」「堅Sir」表示有留意到對手上場表現，大讚流浪近年進步明顯：「佢哋延續咗上季班底，再加強咗個別位置，依家實力絕對係聯賽頭幾隊，而我哋係仲要透過多啲比賽去Upgrade。」「堅Sir」透露流浪借將蔡立靖沒受條款約束，是役可以倒戈，此外謝臣及卡朗兩位森巴新兵都可以候命。

剛攻入重返大埔首個入球，協助「綠戰士」全取3分的陳肇鈞（Philip），認為上場戰果有助提升大埔球員信心。Philip相信即使「堅Sir」今場不能在場邊督師，球隊仍有能力交出好表現：「流浪上場入咗9球波係好勁，但對我哋唔會覺得係太大問題，尤其第一次喺主場踢，相信就算冇『堅Sir』喺場邊嗌住，球員都能夠踢到爭氣波。」

標準流浪剛以9球大炒深水埗旗開得勝，總教練王家中（Henry）滿意球隊表現，大讚球員整場十分搏命，但他強調比賽逐場計，面對大埔絕不能鬆懈：「大埔就算輸畀傑志個場，都踢得唔差，我哋中場逼搶要做好啲，始終打反擊係我哋強項，目標攞3分。」Henry又提到自己對同鄉蔡立靖十分了解，即使這名中場未操弗，但仍會重點防守他。值得一提，上仗因傷提早退下火線的後衞馬相訓已無大礙。

前鋒劉智樂上仗生涯首次大演帽子戲法，他表示十分高興，又不忘感謝隊友連番造就：「我有咁樣嘅隊友確實好幸福！」大埔開季表現不俗，「樂仔」承認對方防守比上季更加穩陣，希望自己可以延續上仗出色發揮：「球隊速度上同反擊會佔優 ，希望自己大部份攻門都中目標同有入波，相信狀態穩定嘅話，我可以為球隊貢獻更多。」