祖高爾：阿迪達主場降魔重回正軌

上周六阿仙奴主場對富咸的戰果教人意外，尤其在下半場時當富咸只剩下10人作戰時，你會認為阿仙奴能順利取下勝利。

雖然阿仙奴不幸地痛失兩分，但我不會對此過分解讀，只是個別球員失誤，不是他們的整體表現而招致失敗。他們仍然是一支有明顯優勢的球隊，然而，他們沒有像曼城般太多的失分空問，我希望他們能在周日以一場勝利重回正軌。

我們已經看到阿迪達今季改變了球隊的體系，對於一支在上季幾乎每周起用一樣的勝利正選11人陣容的球隊，今季把湯馬士柏迪轉到右閘以及把夏維斯放在中場等的新嘗試，仍然需要一些時間適應，但考慮到經歷完一場和波後，他們需要迅速回到正軌，我相信阿迪達將在周日回到他的舊勝利方程式。賓

韋特擔任右閘，辛真高出任會移入中路的左閘，湯馬士柏迪則擔任中場中的角色，並讓加比爾馬加希斯復任正選出任中堅。這種穩定性將令湯馬士柏迪能夠專心看管般奴費南迪斯，此子是曼聯迄今最大的威脅。此外，我預計夏維斯會被貶到後備，同時加比爾捷西斯很可能會回到正選陣容，墮後參與進攻並讓布卡約沙卡和加比爾馬天尼利推到更高位發揮最大的威力。

由於曼聯缺少傷出的勞基梳爾，加上達洛治在對諾定咸森林時表現欠佳，在華拉尼也進入傷兵名單下，這意味著連迪路夫可能會轉為左中堅，我認為布卡約沙卡會在今場比賽中找到他們的弱點，並在這關鍵區域作出貢獻，決定比賽的結果。

我在第一篇文章中就提過，我對曼聯今季的中場線配置抱有疑問，然而今還沒有看到任何改變。

他們有許多功能類似的中場球員，而他們的共同之處是經常本能地向前推進，而不是擔心身後的防守。雖然這令他們有機會在進攻上創造靈機一閃的時刻，但總體而言它在影響曼聯的表現，這也是為甚麼我們看到他們總是艱辛地贏波甚至落敗。

卡斯米路理應是墮得最深的中場球員，而我們在今季和上季已經知道，並看到他對後上入球有著敏銳的洞察力，但這意味著在許多進攻機會中，他最終都會進入對方的禁區，徹底令曼聯完全暴露後場的空虛。到目前為止，他們在這個區域的弱點已經被所有對手把握到並轉化成入球。

另一個我相信必須把麥湯文尼拉上正選的原因就是中堅問題，華拉尼的受傷對曼聯是一個巨大的損失，利辛度馬天尼斯雖然是一名優秀的球員，但欠缺穩定性和比較魯莽。如果用連迪路夫甚至哈利馬古尼來取代華拉尼，他們將需要額外的防守型球員從旁協助，畢竟他們二人今季沒太多落場比賽時間。

對我來說，毫無疑問阿仙奴會贏得比賽，原因是他們目前的水平高於曼聯。然而，我認為它會朝以下兩種方式之一發展：

1.如果曼聯不解決中場問題，那麼阿仙奴的迅速入局配合酋長球場的聲勢，預料比賽早段便能取得入球，並最終能大勝曼聯帶3比0或4比1。

2.如果曼聯在中場防守上打得更硬淨，我預期會看到一場更加謹慎而緊張的比賽，阿仙奴最終只會小勝1比0或2比1。