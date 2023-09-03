日本男籃取世盃第3勝　進軍巴黎奧運

日本男子籃球隊周六（2日）於世界盃17至32名名次賽，主場以80：71擊敗大西洋島國維德角，憑3勝2負亞洲區第一戰績，取得巴黎奧運入場券。

日本男子籃球隊今場面對維德角，半場以50：37領先，最終日本在沖繩主場以80：71力挫對手，世界盃以第19名完成，成績排名亞洲第一，取得巴黎奧運參賽資格。今場日本歸化洋將Joshua Hawkinson 貢獻29分7籃板4助攻，富永啓生轟6記三分球得22分，另外身高1米72的河村勇輝亦有14分、8助攻進帳。

今屆日本隊打出驚喜，小組賽爆冷擊敗平均身高2米的芬蘭，成為唯一能在小組賽獲勝的亞洲球隊，其後在17至32名名次賽先後戰勝委內瑞拉和維德角，最終搶得奧運入場券。比賽結束後，會場播放經典籃球漫畫《男兒當入樽》電影版主題曲《第零感》，全場球迷興奮大合唱，效力NBA太陽的渡邊雄太致謝時不禁流下男兒淚。

渡邊雄太早前表示，如果日本拿不到奧運入場券就會退出國家隊，賽後他在社交平台說：「我真的很擔心這事會成真，我會繼續代表國家隊，直到死為止，感謝你們一直以來的支持！」