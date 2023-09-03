港超聯　張廣然入球被VAR推翻　深水埗不敵均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）另一頭場激戰，深水埗坐鎮主場深水埗運動場惡鬥均業北區。今場為港超史上首次起用視像助理裁判（VAR）協助執法，最終深水埗在張廣然入球被推翻下，以1比4不敵北區。

剛經歷大敗的深水埗，今仗由傷愈復出的中堅拿亞，夥拍浦敏扼守中路，隊長顏卓彬續任防中，尼高拉斯推前一格，與張廣然、柏羅邦組成三叉戟。均業北區則派出韋法頓、柏度兩名外援鎮守後防，何振廷、肯迪墮後派牌，支援馬圖斯、王力威攻堅。

上周輪空的均業北區，養精蓄銳下4分鐘已先開記錄，馬圖斯接應張俊軒右路傳送，插水式頭槌頂入。不過主隊深水埗5分鐘後迅速追平，柏羅邦斬中，尼高拉斯衝前迎頂破網。深水埗之後再有張廣然遠射破網，但經視像助理裁判（VAR）覆核後，指禁區內有球員越位在先，將入球推翻。北區之後接連透過邊路突破取得甜頭，但張俊軒、肯迪的頭槌同樣無功而還，半場兩隊踢成1比1。

深水埗下半場換入陳靜謙，收起拿亞，49分鐘差點反超前，尼高拉斯罰球直射僅擦楣而出。68分鐘深水埗一次反擊機會，柏羅邦推順再勁射，但被門將林駿杰接實。北區之後收起前場一對「巴西孖寶」，71分鐘後備入替的羅曉聰主射罰球，未能考驗門將奧利斯。4分鐘後林樂勤左路傳中，黃偉國近門撞入，北區再次領先2比1。比賽尾段，黃偉國回後，倒戈的羅港威禁區內抽入，加上「阿國」補時階段再下一成，最終北區以4比1擊敗深水埗，取得今季首勝，後者則錄得3連敗。