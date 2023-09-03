港超聯　入球遭VAR推翻　張廣然：球證冇解釋

視像助理裁判系統（VAR）今季首次引入香港，周日（3日）深水埗主場對均業北區的「地區大戰」，成為首場有VAR介入的港超賽事。其中張廣然上半場的入球被VAR推翻，前者講到事發經過，並表示球證未就有關判決作解釋。

由於該周原訂設有VAR的冠忠南區對港會賽事，因天氣關係延期，今場深水埗對均業北區的區隊之爭，就成為VAR在港超的首騷。是日深水埗運動場場邊除了增設攝影鏡頭之外，也擺放了多個屏幕，比數顯示屏旁邊也另外增設一個展示屏，向看台示意VAR運作情況。上半場17分鐘VAR首度介入，今場先落後的深水埗，一度將比數追成1比1，其後更有機會反超前，張廣然17分鐘在禁區頂勁射破網，但這位傑志借將入球後的激情慶祝好快被打斷，皆因主裁判潘晉傑到場邊看過VAR之後，宣判入球無效。

港超首個入球被VAR推翻，張廣然賽後一臉茫然，他透露球證沒有向他解釋決定原因：「球證冇同我講點解，我覺得可能係梁星耀企咗喺越位嘅位置，覺得嗰波經過佢影響到。」深水埗換邊後連失3球，最終以1比4落敗，張廣然認為入球被推翻影響到球隊士氣：「嗰球可以領先番嘅話，氣勢肯定會好啲，未必會輸咁多，應該都臨尾都可以咬住。」他續指並不反對港超引入VAR，但表示：「最緊要係公正，如果嗰球真係被影響到，咁都冇辦法。」

對於張廣然的入球被VAR推翻，令深水埗未能在上半場領先，最終更導致大敗而回，賽後主教練鄧冠研亦顯得十分無奈：「呢吓都係其中一個關鍵位，半場有冇領先差好遠，球證由頭到尾無同我哋解釋過。同埋我覺得VAR最後都係球證嘅主觀判決，依球其實同琴晚英超曼城個球一樣，但人哋球證判咗入波。」今場賽事兩度需要VAR介入，北區主教練梁志榮則認為過程對球賽影響不大：「（球證睇VAR）時間都唔算特別長，只不過係睇比賽最後有冇補足。」