宿敵碰頭鬥攻冇保留　阿仙奴曼聯大駁火

英超激爆「仙魔大戰」，阿仙奴主場硬撼曼聯。兩大傳統宿敵每逢碰頭，往往飛沙劈石，「紅魔鬼」新射手賀蘭特更有望首度上陣，增添入波本錢。兩軍今季防線經常「自爆」，加上近4次聯賽交鋒總入球全開4球或以上，一於追中位數3.5球入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴喺主帥阿迪達執教下，踢法充滿侵略性，上季英超轟入88球，僅次於冠軍曼城嘅94球。「兵工廠」今季捲土重來，繼續採取主攻踢法，布卡約沙卡及尼基迪亞同樣已有兩球進帳，不過佢哋防線未算穩，最離譜係上仗對富咸，以眾凌寡下仍被對方逼和2比2。事實上阿仙奴後防人腳不整，近期串演右閘嘅湯馬士柏迪都傷埋，未必保得住清白之身。

曼聯開季3戰取得2勝1負，不過佢哋表現相當飄忽，上仗主場對諾定咸森林，開賽4分鐘就失兩粒，好彩班進攻球員交到貨，最終反勝3比2。新兵賀蘭特有望傷愈作「處子騷」，球隊攻力全面提升。但佢哋防線問題更嚴重，中堅華拉尼及左閘勞基梳爾因傷缺陣，門將奧拿拿作風輕出，亦係一大隱憂，面對「兵工廠」失波機會極大，倒不如以攻代守。兩隊同樣有前冇後，球迷等睇入球騷，大盤值博。

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