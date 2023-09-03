港超聯　香港U23守和晉峰　聯賽首次不失球

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）於青衣運動場爆發尾場激戰，晉峰主場硬撼香港U23。「粉紅兵團」今仗埋門機會較多，但始終未能攻破對方大門，最終只能以0比0悶和香港U23，而後者則自成立以來首次在聯賽錄得不失球。

晉峰今仗改由陳嘉昊把關，許澤崴、曾仲楠扼守中路，紀思昊、袁世傑則在兩翼，支援凱基攻堅。香港U23由曾以行、梁煒烽鎮守後防，郭子堦、鄧筵霑在中場掃蕩，入球重任落在劉家喬身上。值得一提，今仗繼續起用視像助理裁判（VAR）協助執法。

實力佔優的晉峰，甫開賽已主動搶攻，10分鐘袁世傑推大位起腳，被門將雲天樂托出底線。20分鐘許澤崴左路傳中，紀思昊頭槌又未能攻破雲天樂十指關。香港U23之後站穩陣腳，35分鐘林學㬢轉身勁射，被門將陳嘉昊接實。上半場尾段，晉峰後衞許澤崴被曾以行起腳時「踢爆頭」，前者由呂卓芹入替，半場雙方暫時互交白卷。

易邊後「粉紅兵團」攻勢繼續浪接浪，先有林樂賢禁區頂撞射，被雲天樂托出底線。球隊之後換入黃政德、何思哲加強攻力，57分鐘「德仔」接應隊友傳中，但無人看管下竟然頂斜。最終兩隊踢成0比0，各得1分，而香港U23則自成立以來，首次在聯賽錄得不失球。

香港U23自成立以來，首次在聯賽保持不失，但主教練司徒文俊認為球隊演出不太理想：「以往就算對住傑志同理文，有時都可以做到高位壓逼，但今場反而好少壓逼成功。」