港超聯　曾以行膺POM ：係一個肯定

香港U23周日（3日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，作客面對晉峰，最終0比0守和對手，自成立以來首次在聯賽錄得不失球。而賽後獲足總選為最佳球員（POM）的後衞曾以行，則指對自己屬於一個很大的肯定，強調即使將赴英國升學，也不會放棄足球。

年僅19歲的後衞曾以行（Ellison），因之後要赴英國升學，今季選擇離開傑志，短暫加盟香港U23，他認為屬於「Win-Win 局面」：「都有同傑志個邊傾過，明白佢哋球員數目好多，又要爭成績，未必畀到一定上陣時間我。自己唔想無比賽狀態之下，去代表香港隊參加「U23亞盃外」同亞運兩個咁重要嘅賽事，咁啱司徒Sir（司徒文俊）又邀請我加盟。」Ellison 又透露自己在亞運後便會到英國升學，但目前仍未有確實時間，希望可為香港U23再踢多一場比賽。

Ellison季初3場聯賽同樣有份上陣，今仗更踢足90分鐘，成功為香港U23力保不失，他坦言目前狀態正慢慢提升：「好遲我先確定加盟香港U23，甚至季初都冇跟球隊上去內地集訓，一開始都有啲吃力，狀態都未去到最好，甚至今場都有少少作抽筋，但感覺到有好咗。」對於今次能夠成為POM，Ellison表示對自己屬於一個很大的肯定及鼓勵，又強調即使身在英國，亦會繼續踢波：「即使讀緊書，我都會繼續揾啲半職業、低組別球隊踢比賽，唔想流失太多進步空間，等畢業之後再返嚟香港踢職業。」