香港金牛不敵安徽文一　季後賽2連敗出局

香港金牛周日（3日）全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽第2場主場迎戰常規賽「一哥」安徽文一，雖有坎普轟全場最高31分，但最終仍以92：109 不敵多點開花的安徽文一，3場2勝制下以0：2 出局。

常規賽排名第8的香港金牛季後賽首圈迎來常規賽「一哥」安徽文一，首場作客以99：113告負，今季3次對碰未嘗一勝。今場港將梁兆華復出，首節轟入三分球，與外援坎普同樣貢獻5分。首節安徽文一發揮「一哥」本色，憑原晨雲、蔣淯安各得9及8分，以30：17大幅領先。

第2節香港金牛一度落後最多21分，其後憑坎普發動反擊，多次硬闖禁區得分，「關鍵先生」楊睿騏亦挺身而出，轟入三分球，另殺入籃底妙傳李佳益上籃，協助金牛收窄差距，此節金牛打出26：28，半場追至43：58。

換邊後，坎普「熄火」僅得4分，香港金牛由另一外援塞爾登單節轟12分，不過安徽文一火力更猛，重新擴大領先優勢至90：63。第4節進入安徽文一台將蔣淯安個人表演時間，裡外開弓連得7分，香港金牛極力反撲，楊睿騏博得「and 1」，加上坎普單節9分，尾段亦有塞爾登轟「3＋1」，惜仍以92：109不敵對手，季後賽無緣晉級。