紅牛F1意大利站包Q　麥斯韋斯塔本「十連勝」創紀錄

F1意大利站再次成為紅牛車隊的天下，衞冕總冠軍麥斯韋斯塔本於15圈成功超越排頭位的法拉利車手沙恩斯，一放絕塵，終以1小時12分13秒618的明顯優勢，自5月份邁阿密站至今、連續第10個分站掄元，超越維度爾而寫下最長分站連勝紀錄。紅牛隊友佩雷斯第2名衝線，為車隊包Q。

比賽於講求極速的蒙扎賽道上演50圈比拚，起步前艾法托利日籍車手角田裕毅於熱身圈遇上戰車引擎故障而退賽，比賽延遲開始。而排位賽處於第2的「韋少」麥斯韋斯塔本，嘗試在出發後首個彎位前搶位，但被排頭位的法拉利車手沙恩斯頂住，「韋少」沉著應戰，至第15圈T4-T5啟動DRS系統爬頭，今次沙恩斯招架不住，紅牛火星戰車威力盡顯。搶佔首位的「韋少」於3圈後已拉開約3秒，形勢大好。即使至20圈後「韋少」與車手們陸逐入Pit，這位25歲荷蘭車手依然保持優勢，最終以拋離佩雷斯7.686秒的表現奪冠，登上個人事業又一里程碑。

比賽中出現不少碰撞鏡頭，其中剛與平治續約的咸美頓與麥拿侖的比雅斯迪爭位碰撞，後者戰車的頭翼受損，「咸爺」被罰5秒。

「韋少」目前於車手龍虎榜以364分遙遙領先，佩雷斯以219分隨後，阿倫素以170分排第3 ，咸美頓以164分緊隨，至於今站奪季軍的沙恩斯則累積117分列第5位。「韋少」由今年5月份的美國邁阿密分站勝出後，再連贏摩洛哥、西班牙、加拿大、澳地利、英國、匈牙利、比利時、荷蘭及今站意大利，創下分站10連捷的紀錄！下一站F1賽事定於本月17日上演新加坡站。