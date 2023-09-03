沙拿士哥助利物浦贏波　賀高普300場英超領軍

利物浦有蘇保斯拉爾開齋及穆罕默德沙拿入波，於主場清風送爽以3比0擊敗阿士東維拉，聯賽3連勝。

今仗係利物浦主帥高普第300場英超領軍，雖然有隊長華基爾雲迪積克坐波監，但佢哋藉主場之利一開波即搶攻，3分鐘阿歷山大阿諾特右路開出角球，全部大漏，中場蘇保斯拉爾喺禁區外第一時間抽射破網，極速打開紀錄，亦係呢位新兵於英超嘅開齋波。

維拉唔單止早早失波，冇耐仲有後衞迪亞高卡路士傷出，主帥艾美利焗住將右中場馬迪卡殊拉後打番右閘，22分鐘穆罕默德沙拿右路傳中，達雲紐尼斯近射中柱彈出，咁啱馬迪卡殊收掣不及誤擺烏龍，認真黑仔，紅軍趁住維拉空群而出，不斷打突擊，完半場前沙拿快攻被救出，半場拎住兩粒返入更衣室。

下半場仍然係利物浦嘅天下，又係靠角球攻勢增添紀錄，達雲紐尼斯角球頭槌跣遠柱，沙拿接應得手，呢名埃及前鋒未受轉會傳聞影響，今場落力演出終有回報，為紅軍領先至3比0，雖然之後沙拿、哈維艾利洛及祖爾麥迪比都有危險攻門，但未能化為入球，利物浦亦以3比0完成賽事。