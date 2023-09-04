曼聯慘負阿仙奴　坦哈格怒插球證3大誤判

周一(4日)凌晨英超「仙魔大戰」充滿戲劇性，曼聯作客喺先入波之下，補時階段連失2球慘輸1比3，更加致命嘅係曼聯輸波前，曾有加拿祖嘅「絕殺」被VAR判越位，最終反勝為敗。曼聯領隊坦哈格賽後怨氣沖天，怒插球證今場3大誤判連累曼聯輸波。

阿仙奴同曼聯今場踢法穩陣，大部份時間喺後場控球等待機會，27分鐘曼聯一次快速反擊，由拉舒福特轟入靚波領先，但曼聯開心唔夠1分鐘，阿仙奴即有美妙組織由馬田奧迪加特追平。下半場夏維斯曾為阿仙奴博到12碼，但VAR認為接觸輕微而推翻，曼聯亦喺89分鐘有加拿祖單刀建功，同樣被VAR畫線僅僅越位而作廢。

正當兩隊諗住各得1分，阿仙奴96分鐘角球攻勢，迪格蘭賴斯遠柱接應後抽射省中人彈人，最後階段曼聯空群而出，101分鐘再被阿仙奴偷襲得手，加比爾捷西斯單刀射成3比1完場。曼聯開咧4場聯賽只得6分，目標排聯賽榜第11位。

坦哈格賽後不滿表示：「曼聯表現冇問題，我哋踢得好好，但所有嘢都同我哋作對，咁樣係贏唔到波。」坦哈格直指球證有3大誤判：「加拿祖嘅入波唔係越位，VAR攞錯角度；之後賀蘭特應該有1個12碼，而阿仙奴入波之前莊尼伊雲斯係受到侵犯。」