將帥決裂！辛祖發聲明反擊：唔好信坦哈格！

曼聯喺英超作客1比3不敵阿仙奴，賽後再爆出將帥決裂風波！曼聯領隊坦哈格賽後解釋查頓辛祖未有入選今場大名單，係因為操練表現差，查頓辛祖隨即發聲明反擊，公開批評坦哈格講大話，直指坦哈格唔用佢係「另有內情」，認為自己一直被坦哈格用作代罪羔羊！

曼聯作客阿仙奴嘅大軍名單，夏天轉會窗盛傳會離隊嘅麥湯米尼同查頓辛祖，齊齊榜上無名，反而用咗小將米積伯利同丹尼爾哥爾，坦哈格賽後解釋：「麥湯米尼病咗，而查頓辛祖唔入選係因為佢操練嘅表現。」言下之意係指查頓辛祖練波態度出現問題。

坦哈格嘅訪問言論出現後，查頓辛祖隨即發出強硬聲明反擊：「請唔好相信所有你睇到嘅嘢！我唔會容許其他人講大話，我今個星期操練非常認真，我相信呢件事背後有其他原因，但我唔想講，我一直以嚟都被當代罪羔羊，實在太唔公平！我唯一希望就係帶住微笑踢波、為球隊作出貢獻，我尊重教練團隊所有決定，好感恩可以同一班神奇球員一齊踢波，每個星期都係一大挑戰，無論如何，我會繼續為曼聯而戰鬥。」

曼聯上季高價收購安東尼馬菲奧斯後，查頓辛祖嘅上陣機會隨即大減，季前熱身改踢前鋒亦冇乜表現，雖然今季頭3場聯賽都有份後備入替，但今仗作客阿仙奴就意外落選。