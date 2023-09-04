香港隊　啟程踢U23亞盃外　司徒文俊：體能有顧慮

香港男子22歲以下代表隊周日（3日）晚上，啟程赴烏茲別克出戰亞洲足協23歲以下亞洲盃外圍賽，港隊大軍將由首爾轉機，預計在周一（4日）下午會抵達比賽國家。部分球員剛為球隊完成聯賽，主教練司徒文俊坦言在體能上有所顧慮，但他認為眾將港超經驗不少，即使面對3支中、西亞勁旅，仍然有力爭取出線。

港隊在U23亞盃外被編入E組，9月6日先面對伊朗，3日後再硬撼上屆亞軍烏茲別克，9月12日再與阿富汗交手。不過陣中葉卓文、劉君正、鄭進泓等多名主力，在剛結束的周末港超賽事，同樣有份出場搏殺，而香港U23及晉峰的球員，更需在完場後直接由青衣運動場趕到機場，面對頻密賽程，主教練司徒文俊坦言對球員體能有所顧慮：「好彩星期六嘅比賽延期，東方、冠忠南區無比賽，不過香港U23、均業北區、晉峰加埋都有十幾人，啱啱係星期日踢完。我諗佢哋4日2戰應該冇問題，所以第一場排陣上都唔會考慮太多，反而係再之後嘅兩場，講緊10日內踢4場波，就可能忟啲。」

今次港隊23人大軍名單，大部分球員皆在球會擁有穩定上陣時間，「司徒Sir」直言與上屆U23亞盃外陣容相比，眾將港超經驗更多，相信在整體水平上差距不大：「起碼伍瑋謙、余在言同黃皓雋，可以由大港腳歸隊，當然少咗陳晉一有影響嘅，但宏愷志近幾場聯賽客串左閘，都達到基本要求，羅焯熙喺之前友賽狀態又唔太差。」「司徒Sir」續指同組對手實力強勁，會先做好防守，務求盡量減少失球數字，但認為球隊在前線有力爭取入球，目標以「最佳次名」資格出線：「我相信劉家喬嘅竄擾、走動能力、黃皓雋嘅一對一技術，加上陳傲軒比半年前都進步咗，進攻上至少有啲嘢睇吓，唔希望踢得太被動。阿富汗屬於3隊之中比較弱，希望可以有分落袋，另外兩場都有機會嘅。」

港隊多支青年梯隊，最近在國際賽場表現未如理想，身為港隊U22主帥，「司徒Sir」亦有感而發：「其實球員年紀愈大，同其他國家差距都愈大，U16可能會近啲，但U19就開始難踢，因為好多都開始要兼顧學業，一星期可能練幾課，但人哋已經晨操晚練，訓練時數係唔夠。」惟他深信今次這班U22年青球員，絕對有能力與對手抗衡：「至少唔會行出去4、50分鐘就叉晒腰同抽筋，始終香港U23有成十幾個人，加埋效力其他隊嘅葉卓文、劉君正等，每個星期都差唔多踢足90分鐘，體能狀況唔會太差。同埋佢哋喺聯賽對開啲外援，同嚟緊外圍賽面對嘅對手水準差唔多，適應同經驗上應該好啲。」