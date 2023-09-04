美國新星終結禾琪神奇之旅　連續兩年闖8強

美國新星歌莉嘉芙終結了「丹麥甜心」禾絲妮雅琪的復出神奇之旅，周日在美網以6比3、3比6及6比1昂然晉級，成為自「細威」S威廉絲之後首位連續兩年躋身這項大滿貫女單８強的美國年青球手。

19歲的歌莉嘉芙再次證明自己，雖然全場有44次無壓力犯錯，但有33次致勝得分，「禾絲妮雅琪回歸，她表現看似沒有離開過。她一直是我成長中靈感，她取得很多得分，有時我覺得是跟自己比賽中。」歌莉嘉芙在即場訪問時講出心聲：「我知道今天要更主動，當中是有迷失的時刻，但慶幸可以再次集中。」歌莉嘉芙下仗將面對世界「一姐」施華德或20號種子的奧絲塔賓高；她賽後更自爆父親因為太緊張而離場，「他沒有坐在廂座，應該是太緊張了，他在場館不停繞圈，我不知道他是否聽到，但我感到他給我的力量。」

今場是這兩代球手的首次相遇，而值得一是歌莉嘉芙兩周前贏得生涯第五個WTA冠軍，是繼禾琪之後贏得最多錦標的年青球手。

至於闊別球壇3年半的前美網亞軍禾絲妮雅琪，對於出局未有太大失望，她賽後稱:「我感到很多正能量陪我繼續前進，我應該踏上正確軌道，我找到比賽感覺，很期待再多打比賽及遇上更多球手。」