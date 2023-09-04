外流港將　陳子淳征戰泰國5人足球甲組聯賽

還記得今年5月中，有3名香港5人足球代表隊成員，以及1名U17球員，在「富仔」黃耀富穿針引線下，前赴泰國試腳3個月的報道嗎？最終年紀最輕的陳子淳，獲泰甲球隊Imane垂青，成功搏得一紙職業合約，成為泰國5人足球聯賽史上首位香港外援。

2006年3月8日出生的陳子淳，自少在葵青區長大，當年代表該區出戰「NIKE5」而被黃耀富睇中，推薦他到香港地域U12，正式展開其5人足球代表隊生涯。目前已是香港U20代表隊成員的「子淳」，今年5月初得到一個獎學金計劃的助下，與3位前輩陳樂謙、施俊軒和李浩然，一行4人飛赴泰國向泰國5人足球甲組聯賽球隊Imane報到，展開期3個月的試腳期。

「喺個3個幾月入面，除咗每日練波，同喺熱身賽上陣，周末就會入場睇波，同去踢街league。基本上每日都離唔開個足球，情況同喺香港好唔同。」「子淳」回憶道。「我哋4個喺7月28號返香港，初頭都冇抱好大希望，因為唔好計其他球隊，淨係Imane啲隊友都已經好勁、好全面。點知去到8月中，就收到Imane教練嘅通知，話『富Sir』會聯絡我，轉個頭『富Sir」就打畀我：『你得咗喇！』，嗰一刻直係好開心。」「子淳」邊說邊露出甜笑。

泰甲外援制度為「註3出2」，司職場區球員中鋒位置的「子淳」，可有想過自己憑甚麼獲得Imane教練的青睞呢？「我的確有好認真咁去諗過，之後『富Sir』話我知，教練覺得我有一啲特質，可以幫到隊友發揮所長。好多謝佢畀呢個機會我，我會好好珍惜。」Imane的教練Lertchai Issarasuwipakorn是前泰國國腳，球員時代曾外流日本和伊朗聯賽，在泰國5人足球界極具江湖地位。

雖然前路尚有許多未知數，但由試腳第一日開始，這4個多月以來發生的一切，以及期間的所見所聞，已成為了「子淳」繼續勇往直前、放膽追夢之動力。「我會努力為自己鍾意做嘅事，一直堅持落去，我深信總會有意想不到收穫嘅一日。我會把握好每一個機會，去發揮自己最好嘅一面，當然仲會努力去認清自己嘅缺點，再諗辦法去改善，希望大家為我 加油！」「子淳」堅定地道。

「子淳」將於本月（9月）12日飛赴泰國向Imane報到，準備一個月後展開的聯賽。球季期4個月，且看「子淳」在首個以職業球員身份參與的球季，能否站得住腳，甚至打響名堂。