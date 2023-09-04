曼城「三冠王」獎盃展覽　迪哥夫：打敗曼聯堅開心

曼城去季勇奪英超，英足盃及歐聯冠軍，成為「三冠王」，上月再力挫西維爾奪得歐超盃，球隊合作單位周一（4日）在旺角 The Forest商場 展出上述4個獎盃，出席活動的曼城名宿迪哥夫（Paul Dickov）稱，在「足總盃」決賽力挫同市宿敵曼聯，感覺美妙。

活動從剛過去的周日（3日）舉行，當時僅展示英超及英足盃獎盃，到周一就把4個獎盃全數展出，現場亦擺放不少「藍月亮」的球衣，包括艾寧夏蘭特和孫繼海。球員時期曾兩度效力曼城的迪哥夫亦有現身，他坦言未曾想像曼城於多年後會變得如此強大，他感嘆：「我覺得曼城依家稱得上，係世上其中1支最強嘅球隊，呢點要歸功於管理層嘅付出。」回顧上季「藍月亮」贏得「三冠王」的歷程，他稱在「足總盃」決賽打敗曼聯為其中1個難忘片段，揚言「打贏曼聯捧盃係件好美妙嘅事。」

此外，這位「藍月亮」名將認為球隊實力已相當成熟，不需作太多改變，但指由於各支球隊戰力皆有所提升，相信本季爭奪聯賽錦標將變得更困難：「阿仙奴人腳強咗，熱刺換咗領隊之後，季初踢得好順，呢個係英超最刺激嘅地方，以前可能只得曼聯，阿仙奴同車路士爭冠，依家愈嚟愈多球隊都有得爭。」

周一下午1時至5時，以及晚上7時至8時為公眾入場時段，排頭位的球迷Patricia透露早上8時已到場等候，她表示已支持「藍月亮」約20年，對球隊近年取得不少冠軍感到「守得雲開見月明」，對能親眼目睹4個獎盃感到十分夢幻，她謂：「以前同人講話支持曼城，啲人會覺得好奇怪，到依家終於可以好自豪同大家講，我係曼城球迷。」據悉4個獎盃僅於周一展示，而球衣展品則會繼續保留，直至9月9日活動結束。