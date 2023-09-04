祖高域生涯第53次闖大滿貫8強　美國3子試做攔路虎

塞爾維亞球王祖高域爭取紀錄性「24貫」再近一步，周日在紐約舉行的美網以直落三盤6比2、7比5、6比4擊敗外圍賽晉級的克羅地亞球手高祖，鎖定男單8強席位。

這是36歲的祖高域在生涯第13次躋身美網8強，僅次於美國傳奇干納斯的紀錄（17次），同時也是祖高域在生涯第57次闖入大滿貫8強，僅差一次可追平費達拿保持的紀錄，而這位今屆2號種子將面對擁有主場之利的美國名將富斯。

「我知道高祖是其中一位發球強勁的球手，所以今仗其中一個克制他的方法，就是減少他的發球威力及阻截Ace球的出現，而我自己也要嘗試做好發球及專注。」已在美網贏得3屆冠軍的祖高域坦言:「在關鍵時刻我做得很好，很高興可以直落三盤闖關。」而上一輪比賽，祖高域在落後兩盤後才反勝，贏得驚險。

此外，值得一提是在8強中擁有三位美國本土球手，這是自2005年後首次再在美網出現，9號種子的富斯與泰科爾及20歲的斯路頓試圖力爭成為自2003年魯迪克之後，首位捧走美網男單錦標的美國球手。今仗兩次發出時速149公里「炮彈發球」的斯路頓，希望可以影響更多年青人對網球的熱愛，「我不單是一位網球員，我想在球場上有更多的表現，贏更多比賽，我想有更多年輕人因為看我比賽而愛上網球。」斯路頓的時速149公里惖發球，距離魯迪克在美網保持的時速152公里紀錄發球，相當接近；球迷對這位美國新星可不仿留意一下。