日本殘疾人乒乓球公開賽　港隊奪2金3銀8銅

ITTF日本殘疾人乒乓球公開賽上周六(2日)在東京落幕，港隊一共贏得2金3銀8銅；其中女子TT6-7級單打賽事，港隊包辦金、銀、銅牌！

焦瑾珊、王愉程及彭穎加在女子TT6-7級單打各自於小組賽全勝晉級，八強輪空的焦瑾珊於四強以局數3:1（6:11、11:6、11:7、11:8）撃敗來自墨西哥的PEREZ VILLALBA Claudia，與王愉程會師決賽；決賽對手王愉程於八強以局數3:0（11:8、11:5、12:10）輕取印尼選手FADHILAH Siti，之後再於四強以局數3:0力壓彭穎加入決賽，彭穎加在不設季軍戰下獲銅牌。最終焦瑾珊於決賽以3:1（12:10、11:7、9:11、11:4）擊敗王愉程奪得金牌。

她們在單打爭逐後，王愉程/焦瑾珊合作出戰女子TT14級雙打，賽事以單循環賽制進行，港隊2戰全勝且不失一局，成功奪金。

港隊獎牌成績如下：

女子TT6-7級單打

焦瑾珊金牌

王愉程銀牌

彭穎加銅牌

女子TT14級雙打

王愉程/焦瑾珊金牌

男子TT6級單打

蔡慶霖銅牌

男子TT7級單打

唐志銘銅牌

男子TT8級單打

林嘉偉銀牌

男子TT9級單打

何嘉盛銅牌

男子TT14級雙打

蔡慶林/林嘉偉銅牌

男子TT18級雙打

何嘉盛/王志賢銅牌

混合TT14級雙打

王愉程/唐志銘銀牌

蔡慶林/焦瑾珊銅牌

林嘉偉/彭穎加銅牌