香港隊　首度參與操練　艾華頓：想為港隊爭士哥

備戰9月國際賽期兩場友賽的港隊，周一（4日）於將軍澳足球訓練中心進行操練，其中獲批特區護照後，隨即被補選入最新一期決選大軍的艾華頓就成為焦點。這位上季港超神射手提到為港隊披甲，是他來港後的一大目標，並表示有信心幫助港隊爭取入波，拚盡全力。

正積極為2026年世盃亞洲區外圍賽以及「亞洲盃」決賽周備戰的港隊，將近1年未能靠己隊球員取得入球，千呼萬喚下終於成功入籍的進攻好手艾華頓，也因此被寄予厚望。他提到為港隊披甲是他一直以來的目標：「我喺2015年首次來港，當時已經好想為港隊披甲，過去8年香港畀咗我好多機會去展示我嘅能力，係時候回饋番大家。」他續指老婆與兒子，是決定入籍的最大動力。

首次參與代表隊操練後，艾華頓也分享到他的感受：「教練希望我哋以射門，去完成每一次進攻訓練，另外喺失去控球權嘅時候，需要盡快搶番控球權，我鍾意咁嘅踢法。」是日在隊內分隊賽中，艾華頓被港隊主教練莊恩安達臣安排出現在左右兩翼，這位理文前鋒就表示更擅長踢右翼：「大家都知我鍾意踢右邊，但如果安帥要我踢其他位我都唔介意。」

上季艾華頓於港超斬獲17球，與丹恩奴域及明加索夫同膺聯賽「神射手」，今季這位理文前鋒繼續有表現，於早前「亞冠盃」外圍賽及聯賽首戰都斬獲入球，他表示有信心在港隊延續好腳風：「港隊呢幾場波製造咗唔少機會，係差啲運氣，但相信我可以幫到手，只要夠團結，我哋可以入到波。」