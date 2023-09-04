香港劍擊隊列陣　張家朗：亞運以雙金為目標

香港劍擊隊周一（4日）於香港體育學院分享亞運備戰情況，今屆亞運港隊精銳盡出，共有24名運動員參賽。上屆個人賽銅牌得主張家朗明言，今屆目標是男子花劍個人賽和團體賽「雙金」，至於女重世界排名第2的江旻憓則表示會努力適應壓力：「希望打出令人感動的比賽。」

香港劍擊隊今屆亞運將派出男、女子各12名運動員參賽，5年前的雅加達亞運，港隊共得2銀6銅，其中男子花劍隊於個人賽憑崔浩然和張家朗包辦銀、銅牌，團體賽亦有銀牌進帳，成績驕人。5年後，張家朗挾東京奧運金牌氣勢第3度出戰亞運，他表示，世錦賽的團體銅牌令他更有信心亞運再接再厲：「我的目標是個人賽和團體賽拿金牌，特別是團體賽，希望可以和隊友爭取佳績，世錦賽我們有好成績，希望可以延續這團火，亞運奪金。這5年好像經歷了許多，好期待今屆亞運會。」

男子花劍將由張家朗和蔡俊彥出戰個人賽，團體賽再加上崔浩然和楊子加。崔浩然於上屆亞運奪得兩面銀牌後退役，2021年重返港隊後即將第3次出戰亞運會，他表示：「以前覺得去3屆亞運好像很遙遠的事，想不到已經輪到我。好開心可以爭到參賽資格，希望可以突破上屆成績。世錦賽團體決賽其實就是中國和日本，亞洲水平很高，我們要贏金牌都不是容易，但我相信我們有這個實力。」

女子重劍是港隊另一獎牌希望，今屆將派出江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望參賽，上屆於個人賽及團體賽奪得銅牌的江旻憓表示相當期待亞運，但希望不給自己太大壓力：「每逢大賽總會有選手有驚喜表現，希望我也打好一點！今年我學到盡量控制自己能控制的事，我的目標是在亞運做好技術、體能、心態各方面，打出令大家感動、興奮、愛上做運動的比賽，我想讓大家看到更多，不只是看到獎牌，或者獎牌的顏色。」