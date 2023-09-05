香港隊　啟程前往柬埔寨　兩將未有隨隊

香港男子足球代表隊周二（5日）早上，啟程前往柬埔寨，備戰周四（7日）的國際足球友誼賽，惟在出發前夕，足總卻確認茹子楠、黃威未能隨隊出戰。至於前鋒孫銘謙則對艾華頓成功入籍表示歡迎，希望可與他有更多配合，為港隊爭取入球。

港隊大軍昨晚在賽馬會足球訓練中心（FTC）完成最後一課操練後，今早隨即前往柬埔寨，預計在上午10時15分抵達當地，但足總出發前卻證實後衞茹子楠身體不適缺陣，而中場黃威則因事未能隨隊，意味着今次大軍名單只剩下21名球員。

艾華頓能夠趕及入籍成為港隊今場亮點，前鋒孫銘謙亦對這名前東方隊友讚不絕口：「知道艾華頓好有質素，覺得佢可以為球隊喺進攻上帶嚟更多變化，（進攻）點都會輕鬆咗，希望同佢有多啲配合，暫時預計自己位置上都無太大轉變，應該都係踢翼多啲。」除了艾華頓外，正效力德丙球隊恩高斯達特的米高，亦即將取得特區護照，面對前線激烈競爭，「孫銘」則坦言不太擔心：「愈多有能力嘅球員加入港隊絕對係好事，會令我更加努力追求進步，而佢哋都係我學習嘅對象。」

至於中場胡晉銘認為柬埔寨近年進步不少，踢法愈來愈進取，指港隊需要小心應戰。對於自己能夠以「超齡球員」身份，繼2018年後再戰亞運，他承認感到興奮：「早一兩個星期先知依個消息，有第2次機會都期待，當然對住烏茲別克希望復仇，但我知實力有差距，盡做啦。今年亞運準備時間短咗，但自己責任大咗，都有一定壓力。」