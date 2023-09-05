安東尼打女友新證曝光　巴西宣布踢出國家隊

英超勁旅曼聯日前將曾被指控「家暴」嘅格連活特外借，隨即又有另一主力陷入同類醜聞，巴西球星安東尼馬菲奧斯被控虐打前女友Gabriela Cavallin一案，隨住事主提出新證據，巴西、英國警方已展開調查，巴西足總亦發聲明，宣布將安東尼由國家隊除名。

任職模特兒同DJ嘅Cavallin今年6月份，向聖保羅警方控告安東尼家暴、傷害他人身體同恐嚇等4項罪名，由於控告事件地點發生喺巴西同英國，Cavallin亦喺英國報警，曼徹斯特警方周二(5日)發聲明證實展開調查：「警方已得悉有關指控，調查正進行當中，暫時唔會作出評論。」

Cavallin周一接受巴西權威媒體《UOL》訪問，公開whatsapp對話同相片等新證據，內容包括安東尼留言：「我同你已經玩完，我想你死！」相片就有Cavallin報稱被虐打後受傷情況，其中一幅手指被割傷嘅相片，傷口直情深到見骨，相當恐怖。

安東尼原本入選巴西國家隊新一期大軍，但警方展開調查後，即刻決定將佢踢走，巴西足總聲明話：「為保護疑似受害人、球員、巴西國家隊同足總，我哋決定將安東尼由國家隊除名。」巴西同時宣布補選阿仙奴前鋒加比爾捷西斯頂替佢嘅位置。

安東尼喺6月份曾發聲明捍衛自己：「我之前保持緘默係唔想影響調查，但我同家人就因為沉默而受苦。雖然我喺一個弱勢社區成長，但從未遇過類似情況，不實指控令我受到大眾唔公平嘅審判，我深信調查會還我清白。」Cavallin指安東尼上年6月首次施暴，又指連安東尼媽媽都知個仔心理有問題，搵心理醫生幫佢。