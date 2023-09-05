歐聯冠軍開賣撐曼城冧莊

歐聯分組賽將會展開，又是時間研究「冠軍」。上季曼城連奪歐聯、英超及英足盃成為「三冠王」，艾寧夏蘭特經過整季與球隊一起成長，相信今季表現會再進一步，雖然有根度簡及馬列斯離隊，但補入高華錫、加華度爾等，季初所見，即使有奇雲迪布尼受傷缺陣，於聯賽成績未受影響，哥迪奧拿戰術體系穩定，有望成為皇家馬德里之後，另一支成功衞冕歐聯的球隊。

皇馬值得兼顧

再研究其餘熱門，巴黎聖日耳門有內亂，曼聯及拿玻里表現下滑，拜仁慕尼黑及西甲雙雄補強後，實力上升。拜仁羅致哈利卡尼，巴塞隆拿借入祖奧菲歷斯，皇家馬德里簽祖迪比寧威，三隊表現都令人期待，不過以三線平衡、二線球員實力以及教練經驗計算，皇馬似乎更值得投注，始終安察洛堤是歐聯冠軍保證。

冠軍推介：曼城、皇家馬德里

A組●拜仁慕尼黑（德國）、曼聯（英格蘭）、加拉塔沙雷（土耳其）、哥本哈根（丹麥）

拜仁於此組實力較高，之名屬曼聯及加拉塔沙雷之爭。

小組首名推介：拜仁慕尼黑

B組●西維爾（西班牙）、阿仙奴（英格蘭）、燕豪芬（荷蘭）、朗斯（法國）

西維爾與阿仙奴都有機會爭首名，兵工廠上季於歐霸力壓燕豪芬，心理上有優勢。

小組首名推介：阿仙奴

C組●拿玻里（意大利）、皇家馬德里（西班牙）、布拉加（葡萄牙）、柏林聯（德國）

拿玻里季初表現不似預期，布拉加及柏林聯未夠班，皇馬小組首名熱門之選。

小組首名推介：皇家馬德里

D組●賓菲加（葡萄牙）、國際米蘭（意大利）、薩爾斯堡（奧地利）、皇家蘇斯達（西班牙）

賓菲加因曼城衞冕及成為英超冠軍，意外升格為第一組別球隊，國米變相成為此組最強。

小組首名推介：國際米蘭

E組●飛燕諾（荷蘭）、馬德里體育會（西班牙）、拉素（意大利）、些路迪（蘇格蘭）

馬體會是歐聯淘汰賽常客，經驗豐富，除非拉素有脫胎換骨的逵步，否則馬體會穩奪首名。

小組首名推介：馬德里體育會

F組●巴黎聖日耳門（法國）、多蒙特（德國）、AC米蘭（意大利）、紐卡素（英格蘭）

今屆死亡之組，4隊各有優點及缺點，冷敲AC米蘭成為首名。

小組首名推介：AC米蘭

G組●曼城（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、年青人（瑞士）

面對RB萊比錫、貝爾格萊德紅星及年青人，曼城絕對是一枝獨秀，首名無懸念。

小組首名推介：曼城

H組●巴塞隆拿（西班牙）、波圖（葡萄牙）、薩克達（烏克蘭）、安特衛普（比利時）

波圖上屆曾爆冷成為小組首名，球隊有歐聯淘汰賽命，不過穩定性始終不及巴塞隆拿。

小組首名推介：巴塞隆拿