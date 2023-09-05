艾卡華斯再闖美網8強　追平阿加斯紀錄

爭取衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，周一在美網再寫下紀錄，成為自美國傳奇阿加斯之後，第二位在21歲以下3度闖入美網8強的球手，並以15勝1負的戰績改寫自己在美網的紀錄。

這位20歲的頭號種子在現場球迷的力撐下，不足兩小時以直落三盤6比3、6比3、6比4擊敗22歲意大利的艾諾迪(Matteo Arnaldi)，「今天由開始到最後一球波，我覺得自己打得很紮實，失誤不多，打到自己的節奏，嘗試網前，我很滿意自己的表現。」艾卡華斯爭取衞冕再近一步，並成為網壇傳奇阿加斯之後，第二位在21歲前已3次躋身美網男單8強的球手，阿加斯是在1988至1990年寫下紀錄。

艾卡華斯去年擊敗魯特首奪大滿貫，若他能順利衞冕將成為費達拿於2008年之後，首位連奪兩屆美網冠軍的球手，「雖然贏得溫網後我愛上了草地賽場，但這一刻我最喜歡是硬地賽場，其實三種場地我都打得舒服，但此刻當然是硬地賽場。」然而這位西班牙小天王的冠軍路仍需挑戰，下仗將面對德國的施華列夫。

至於隨着波蘭的施華德提早出局，宣告在女單衞冕失敗並失去了「一姐」位置，而下周將取替成為新「一姐」的白羅斯名將莎芭蘭卡表現大勇，她輕鬆以直落兩盤6比1、6比3淘汰13號種子的卡莎姬娜，連續5次躋身大滿貫8強。她賽後對於將成為世界第一感到興奮：「多年來我不斷努力都是希望達到這個目標，這對我及家人有很大意義，實在令我瘋狂，有點難以置信。」莎芭蘭卡將與中國的鄭欽文爭逐4強席位。

值得一提是20歲的鄭欽文爆冷以6比2、6比4淘汰了去年亞軍兼世界第5的積芭，首闖大滿貫8強，也是中國網壇第4人。過去李娜(2009年8強及2013年4強)、彭帥(2014年4強)及王薔(2019年8強)都曾闖入美網半準決賽。