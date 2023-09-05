東亞足協U15錦標賽 港隊領先2比0下不敵日本

香港15歲以下代表隊周二（5日）出戰最後1場東亞足協U15錦標賽分組賽，與日本交手，最終港隊兩度領先兩球下，被對方反勝，以3比10落敗，落入名次賽。

日本賽前兩戰全勝暫列榜首，而港隊首兩場錄1勝1負，以較佳得失球差力壓中華台北暫居第2位。香港隊正選與上場對關島未有改動，上仗轟入8球的姚子亮繼續擔正，封天詠和李兆軒負責創造機會，張立衡把守最後一關。

姚子亮延續佳態，開賽初段即搏得12碼，秦宇灝操刀射入，13分鐘，姚子亮接應長傳推過門將後射入空門，港隊領先2比0。惟戰至34分鐘，日本左路傳中，對方前鋒門前一頂入網。4分鐘後，秦宇灝禁區頂主射罰球中柱彈出，蔡朗希補中成3比1。可惜香港戰至上半場末段連失兩球，被日本追平3比3完上半場。

日本47分鐘立即憑角球攻勢反超，7分鐘後港隊再次走甩對方前鋒，被對手門前射成5比3，其後港隊再失5球，以3比10落敗，總計3場分組賽，港隊錄1勝2負，由於同時間中華台北擊敗關島，以6分升上次名，因此跌落第3名的港隊將落入名次賽。