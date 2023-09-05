星級猛將淪為「孤兒仔」　鬥快游上岸

歐洲主流聯賽夏季轉會窗關閉，但仍然有一批今夏約滿或者提早解約離隊嘅球員未有着落，當中更不乏星級猛將，無奈現時淪為「孤兒仔」等收留。唯一慶幸係自由身球員唔受轉會窗時間限制，可以隨時加盟新球隊，呢班「失業大軍」能否盡快游上岸「開工」？

迪基亞應考慮落腳中型班

多數貴價球星「滯留」自由身市場，最大原因都係年齡同薪金因素，唔少球會都會擔心，簽入嘅球星會出現貨不對辦。不過西班牙門將迪基亞嘅際遇就令人相當驚訝，呢位32歲球星喺龍門嚟講，仍然係屬於黃金年齡，而且上季先拎完英超「金手套」獎，就算人工唔低，免費簽入絕對係單「博得過」嘅交易。

不過迪基亞自從約滿曼聯之後，雖然曾經一度傳出西甲豪門皇家馬德里、德甲勁旅拜仁慕尼黑等球隊對佢有意，但到最終都係冇晒下文，事實上依家唔少豪門買人，都係傾向揀啲「可持續發展」嘅球員，或者迪基亞要考慮一下退而求其次，搵啲中型班球會進行斟介，甚至係接受沙特阿拉伯球會艾納沙嘅聘約，同前隊友C朗拿度齊齊拍住上。

位置：門將

年齡：32

國籍：西班牙

前度效力球會：曼聯

舒米高料轉戰比甲

卡斯柏舒米高作為將門之後，唔單止成功擺脫到爸爸舒米高嘅陰影，2016年仲協助李斯特城，締造童話式奪冠嘅奇迹，成就足以名留青史。不過佢一年前突然選擇轉投尼斯，而且表現麻麻，仲喺近日忽然間同尼斯進行解約，令人相當意外。

消息指，卡斯柏舒米高喺尼斯陣中扮大牌，最終因為不受歡迎而選擇離隊；依家回復自由身嘅佢，慘變籮底橙。佢嘅恩師、前李斯特城教頭羅渣士今季重返些路迪執教，有傳有意搵埋佢過檔幫手。不過尋晚突然傳出，上季喺比甲跌出三甲嘅安德列治，有意開出一年合約畀舒米高，希望幫手鞏固後防，衝擊聯賽冠軍。

位置：門將

年齡：36

國籍：丹麥

前度效力球會：尼斯

鍾斯叫價過高嚇退買家

被香港球迷謔為「一代鍾斯」嘅菲爾鍾斯，喺未離開曼聯之前，仲係當時效力「紅魔鬼」時間最長嘅球員，不過佢由於長期受到傷患問題困擾抖多過踢，過去4季只係上陣過6次，今夏約滿正式結束12年曼聯生涯。

外間盛傳菲爾鍾斯選擇掛靴，但其實喺7月中，傳媒指希臘球阿里斯曾有意簽菲爾鍾斯，並展開斟介，不過菲爾鍾斯要求人工太高，令阿里斯窒咗，但球隊仍未放棄佢。同時亦指列斯聯及菲爾鍾斯嘅母會布力般流浪都有意簽佢，希望以佢嘅經驗，可以幫助到球會爭取升班。

位置：後衞

年齡：31 國籍：英格蘭

前度效力球會：曼聯

夏薩特僅獲美職沙特招手

比利時天才中場夏薩特近年飽受傷患折磨，連帶身形同狀態都一去不返，今夏同皇馬提前解約。上年底為比利時出戰世盃，不過夏薩特嘅戰意似乎已消磨得七七八八，卡塔爾世盃後佢選擇退出國家隊，今個夏天盛傳佢會選擇掛靴，但至今仍然未有正式宣布。

夏薩特如果繼續征戰沙場，相信只會喺二線聯賽度效力，美職一直傳出有球隊想搵佢加盟，而沙特等中東球會亦傳出對佢有意。其實夏薩特只係得32歲，如果喺壓力相對較低嘅聯賽重拾自信，仍會有一番作為。

位置：中場

年齡：32 國籍：比利時

前度效力球會：皇家馬德里

蘇利安奴或「回家」踢意乙

羅拔圖蘇利安奴雖然人氣唔高，但亦曾有段風光時間，當年喺森多利亞出道時，被譽少數具創造力嘅意大利中場，並曾經晉身國家隊，2016年加盟維拉利爾，首季西甲入9球，創出事業巔峰。

不過好景不常，羅拔圖蘇利安奴其後回流意甲，過去4季都效力博洛尼亞，呢位好波之人經常遭受對手粗野攔截，導致不斷受傷患問題困擾，上季意甲上陣27次入1球，最終今夏被博洛尼亞放棄。由於羅拔圖蘇利安奴身體條件已難以喺意甲立足，好可能重返母會森多利亞踢意乙。

位置：中場

年齡：32

國籍：意大利

前度效力球會：博洛尼亞

保定涉打女友冇人吼

9次德甲、5次德國盃、歐聯、歐超盃同世冠盃各兩次，呢份ＣＶ犀利喇啩？謝路美保定2021年以自由身從德甲班霸拜仁慕尼黑轉投里昂不獲重用，喺今夏約滿就走人。

作為世盃冠軍成員，謝路美保定實力不容置疑，但場外表現令唔少球會卻步，佢曾經涉嫌打女友，舊年被法院判監18個月，緩刑執行，並要賠償女友180萬歐元。早前曾傳出有美職球會對佢有興趣，但最終只聞樓梯響。

位置：後衞

年齡：35 國籍：德國

前度效力球會：里昂

希拉爾擴軍飛起馬利加

馬利加生涯早期喺法國低組別同突尼西亞聯賽度過，直至2015年轉戰馬里迪莫才開始進入球迷視線，2016至21年效力波圖5個球季，係佢事業高峰，總計上陣190場入72球，期間兩奪葡超冠軍，近年佢喺沙特搵食，效力班霸級球隊希拉爾，贏過亞冠盃，世冠盃決賽對皇馬，馬利加都有士哥。

沙特聯賽今年大事擴充，羅致歐洲頂級球星，但諷刺嘅係，亦係馬利加退場之時，因為希拉爾依家有尼馬、魯賓尼維斯同米連高域沙域，馬利加被飛係無可避免。

位置：前鋒

年齡：32

國籍：馬里

前度效力球會：希拉爾

佩雷拉盼續留意甲搵食

羅拔圖佩雷拉2011年由河床轉投烏甸尼斯，憑全能踢法打出名堂，可以勝任中場、翼鋒、第2前鋒，堪稱進攻全能戰士，2014年加盟祖雲達斯，該季上陣52場入6球，效力兩季都捧意甲及意大利盃冠軍，可惜轉投烏甸尼斯「姐妹球會」屈福特，踢過4季僅入16球。

呢位阿根廷國腳3年前重返烏甸尼斯，上季意甲出戰34場有5球進帳，但今夏約滿不獲續約，羅拔圖佩雷拉曾經同國米傾加盟但未成事，佢仍希望留喺意甲搵食。

位置：中場

年齡：32 國籍：阿根廷

前度效力球會：烏甸尼斯

杜安薛比脫魔無人問津

杜安薛比曾係曼聯青訓天才球星，獲多項個人獎項，被視為加利尼維爾後第一人，可惜佢上一隊後，曼聯成績不穩，佢嘅人生軌迹就同預定目標愈行愈遠。

喺長達8年紅魔生涯中，杜安薛比曾5度外借，包括3次效力阿士東維拉，拿玻里同史篤城各1次，但都無乜表現，只有2018至19年度代表維拉上陣過30場。上季佢外借到史篤城飽受傷患困擾，全季僅上陣5場，今夏重返曼聯最終被坦哈格清洗，到依家都冇班落。

位置：中堅

年齡：25

國籍：英格蘭

前度效力球會：史篤城

連格等韋斯咸出手

連格上季以自由身加盟森林被寄予厚望，但全季聯賽0入球0助攻，只係1季就被放棄。之前盛傳美職華盛頓聯隊領隊、前曼聯名宿朗尼有意「拯救」佢，但據聞喺森林𢭃緊20萬鎊周薪嘅連格，唔肯降人工而談判失敗。

其中一個令連格「吊高嚟賣」嘅原因，係佢原來自8月中已經喺韋斯咸跟操，兩年前佢由曼聯外借到「錘仔幫」大爆發，而領隊莫耶斯早前接受傳媒訪問時，透露如果連格操番弗，時機成熟會簽番佢，所以連格覺得自己「皇帝女唔憂嫁」，拒絕華盛頓聯隊邀請。又睇吓佢最終可唔可成功落班喇！

位置：前鋒

年齡：30

國籍：英格蘭

前度效力球會：諾定咸森林