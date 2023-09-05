大和解！奧拿拿決定重返國家隊

曾因為「紀律問題」喺上年世界盃舉行期間被踢出喀麥隆國家隊嘅曼聯門將奧拿拿發表聲明，決定接受國家隊重召，為呢支「非洲雄獅」出戰9月13日凌晨非國盃外圍賽C組最後1場比賽對布隆迪，隨住奧拿拿同喀麥隆主帥尼高拔桑治冰釋前嫌，意味一旦球隊獲得決賽周入場券，呢位27歲鋼門將於明年年初參賽，令曼聯面臨1個月時間失去正選門將。

尼高拔桑治早前公布大軍名，奧拿拿榜上有名，但當時仲未決定是否入伍，依家終於作出答覆：「過去幾個月，我受到唔公平批判，但並冇影響我對祖國喀麥隆嘅愛，由細到大，我都以代表國家隊為榮，今次歸隊唔止關乎個人榮譽同夢想，仲希望滿足喀麥隆人民嘅期望，我哋值得擁有一支強大嘅國家隊。」

喀麥隆同布隆迪同分，今仗交鋒無疑係生死戰，難怪尼高拔桑治都要「跪低」重召奧拿拿幫手。今屆非國盃決賽周將於明年1月13日至2月11日喺科特迪瓦舉行，如果喀麥隆獲得參賽資格，奧拿拿同早前加盟曼聯嘅摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特，都需要暫時離開紅魔鬼為國出征。

幸好曼聯早前已簽入土耳其門將比恩迪亞，即使奧拿拿離隊踢非國盃，影響都唔會太大。