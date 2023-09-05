外流港將　入波攞MOM　安永佳：將好表現帶到港隊

港隊周四（7日）即將出戰國際足球友誼賽，作客鬥柬埔寨，而陣中效力中甲廣西平果哈嘹的前鋒安永佳，剛在周日（3日）聯賽射入十二碼為球隊扳平，今季個人已經斬獲13球，他坦言目前充滿信心，希望能將在球會的入球走勢，以及好表現延續至港隊。

近況有所回落的廣西平果哈嘹，在第21輪聯賽主場面對榜尾球隊無錫吳鉤，但球隊在上半場補時階段率先失守，直至55分鐘才由安永佳射入十二碼扳平，最終雙方踢成1比1，廣西平果哈嘹暫時排第3位，落後榜首青島西海岸3分。而賽後終止兩場入球荒的安永佳，再次獲選為賽事最佳球員，他坦言令自己信心大增：「身為前鋒當然想場場有波入，但依段時間對自己同球隊嚟講都比較困難，今場入完波我感覺好好，仲有9場我哋依然有機會奪冠，希望將入球走勢，同埋好表現延續至港隊。」

安永佳暫時在聯賽已經射入兩球十二碼，他表示自己屬於球隊十二碼劊子手，如果下場友賽有機會的話，絕不介意操刀：「我對自己處理十二碼，同埋心理質素好有信心，如果有機會嘅話，我會喺依啲關鍵時刻企出嚟，主動要求主射。」為備戰對柬埔寨友賽，安永佳在周一（4日）早上隨即返回香港參與集訓，翌日更出發前往比賽場地，他承認有點倦意：「自己冇受傷，只係有少少攰，始終琴日朝早5點就起身搭飛機返香港，但職業足球員就係咁，依樣唔係藉口。嚟緊我會好好休息，等身體維持最佳狀態。」