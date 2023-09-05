馬術派出歷來最大團隊戰亞運　5朝元老蕭頴瑩爭衞冕

香港馬術隊將派出歷來最大團隊9名運動員（11對人馬組合）出戰杭州亞運，港隊將首次同時於盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽3個項目出戰個人及團體賽。上屆亞運為香港贏得首面金牌的蕭頴瑩（Jacqueline）將迎來個人第5屆亞運，將於盛裝舞步項目力爭衞冕，港隊周二（5日）透過網上記者會交代備戰情況。

今屆亞運港隊派出歷來最多9名運動員（11對人馬組合），同時首次出戰全部項目，蕭頴瑩、陳萃彥、何苑欣出戰盛裝舞步賽，何苑欣、凌慇、蘇昱軒、林立信和吳蓓華（後備）出戰三項賽；另外林立信、賴楨敏、黎嘉怡和馬琳參加場地障礙賽。

香港代表團上屆亞運共獲8面金牌，其中一面來自馬術的蕭頴瑩（盛裝舞步個人賽），這位亞運「5朝元老」再度出擊，夥拍馬匹「⾺會驍騰」，力爭衞冕。她表示：「上屆亞運我學會相信自己，好開心這面金牌提升了香港對馬術的關注度，我已有4屆亞運經驗，今次要衞冕固然面對一定壓力，但壓力也成為我的動力。」

今屆亞運港隊有不少新面孔，陳萃彥、凌慇和⾺琳均首次參賽，各項團體賽將由經驗騎手帶領新人，蕭頴瑩表示期待：「今屆港隊參賽人數增加，每個項目都會出戰團體賽，證明馬術運動在香港發展又進一步，期待與大家並肩作戰。」

港隊陣容亦包括林立信、賴楨敏及何苑欣等經驗之將，其中林立信和何苑欣都會身兼兩項，2019年亞錦賽奪1金2銀的林立信會參加三項賽及場地障礙賽，至於2014亞運團體三項賽銅牌得主何苑欣則出戰盛裝舞台和三項賽，至於賴楨敏亦將第4次參加亞運。港隊近月於歐洲訓練及比賽，比賽馬匹將於9月21日起分兩批抵達杭州，9月26日的盛裝舞步賽為第一個比賽項目。