西甲與本地大學合作　派學生赴西「偷師」

西甲聯賽近年積極與香港本地機構合作，其中香港都會大學的一班商業管理學院學生，早前就應西甲賽會邀請遠赴西班牙，到當地交流了解西甲球會的運作。

約80名都大商業管理學院學生，今年5月應西甲邀請到西班牙交流兩周，期間親身入場觀看西甲聯賽感受當地比賽氣氛之餘，也走訪包括華倫西亞、西維爾及貝迪斯等西甲球會，了解歐洲頂級聯賽球會的運作。在周二（5日）都大校內舉行的發佈會上，有份帶隊的西甲大中華及印度代表朱怡安，就認為今次活動別具意義，能讓學員能夠更加深入了解西甲聯賽背後的商業運作：「西甲有好多喺商業及產業範疇嘅知識，可以同學生分享係好榮幸。」

院長區啟明就對今次海外交流的成效感滿意：「對學生嚟講係大開眼界，其實西甲唔止係足球，佢哋仲可以透過娛樂產業嘅角度，了解成個西甲聯賽嘅商業模式，同埋點樣去運作。」都大2020年與西甲簽署合作協議，惟受疫情影響，學員到今年才有機會到西班牙交流，區啟明認為一班學生都非常興奮，他續指沒有為都大與西甲的合作訂立限期，未來會繼續派學生參與類似的活動，培養專業人才。