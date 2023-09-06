撐完愛隊曼聯「叉足電」 傅家俊迎今季首勝

在暑假「叉足電」的「Wonder爸」傅家俊（Marco），周二在武漢桌球公開賽外圍賽亮相，與伊朗「一哥」華法爾打得激烈，Marco在4度領先下與華法爾打足9局，最終以5比4險勝迎來今季首勝，並取得10月的正賽席位。

這場「亞洲打吡」爭持激烈，雙方不停「搏拳」，前6局打成３比３，第7局更要進行「黑柴」爭奪戰，Marco長枱Pot入險勝79比75，再次領先4比3，惟世界排名17位的華法爾拿下第8局再次迫和，而在決勝局Marco轟出一Cue86度，奠定勝局，取得今季首勝。

Marco於今年5月再獲世界桌球總會頒發外卡，在未來兩季繼續獲得職業桌球世巡賽參賽資格，儘管於7月的歐洲大師賽外圍賽及8月英國公開賽外圍賽均告失利，經過短暫休息，並與愛妻及兩位女兒趁暑假「叉電」，同遊英國及赴曼徹斯特撐愛隊曼聯出戰英超；今仗力挫近年實力迅速提升的華法爾，看來「Wonder爸」狀態不俗。

另邊廂，4屆世界冠軍希堅斯則盡顯實力，以5比1淘汰威爾斯年輕球手艾美，成功取得於10月9至15日上演的武漢公開賽正賽資格。