驚爆曼聯擱置賣盤　股價暴跌18%

曼聯賣盤計劃遭遇重大挫折，英國各大傳媒爆料指紅魔鬼班主格拉沙家族唔滿意兩大買家謝克阿勒薩尼、拉特克利夫嘅出價，擬擱置出售球會。現時喺美國紐約證券交易所上市嘅曼聯股價周三(6日)凌晨收市，暴跌超過18%，創下球會上市11年以來最大單日跌幅，市值蒸發7億美元(約55億港元)，令投資者同曼聯球迷欲哭無淚。

上月曾傳出格拉沙家族同意以60億鎊(約591億港元)將曼聯賣畀卡塔爾「官二代」謝克阿勒薩尼，但依家又變掛要求100億鎊(約986億港元)，同謝克阿勒薩尼、拉特克利夫嘅出價有一大段距離。據悉格拉沙家族考慮到經濟及財政因素之後，決定擱置賣盤計劃，可能等2025年再次掛牌出售，並認為屆時可以吸引更多買家競投。

消息曝光之後，曼聯股價應聲下跌，跌幅一度超過21%，收市稍為收窄至18.22%，報每股19.35美元，市值得番31.55億美元(約246億港元)，遠低於格拉沙家族自己估值嘅100億鎊，甚至連謝克阿勒薩尼出價嘅一半都冇，所以網民、曼聯球迷，以至紅魔鬼名宿加利尼維利都炮轟格拉沙家族要求太離譜。

加利佬喺社交網話：「我真係唔敢相信格拉沙家族擱置出售球會，佢哋必須做啲嘢，佢哋財政情況差，並且對球會有負面影響，如果鬧劇再持續落去，亦會破壞格拉沙家族聲譽。」事實上，經常有曼聯球迷發動示威要求格拉沙家族執包袱，甚至曾於2年前發生「佔領奧脫福」事件，如果擱置賣盤，勢必掀起更大「反格拉沙」浪潮。