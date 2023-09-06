港乒奪亞錦賽女團銅牌　混雙試衝奧運入場券

正在南韓平昌爭逐亞洲乒乓球錦標賽的香港女乒，周二在團體賽與東道主南韓爭逐，力戰下以0比3落敗，在不設季軍戰的情況下連續兩屆取得銅牌。

被列為3號種子的港隊在女團4強戰派出朱成竹、李皓晴及小將李凱敏上陣，上月出戰世大的李凱敏打頭陣，與削球名將徐孝元力戰下以8比11、7比11及10比12見負，繼而朱成竹面對世界排名第9的南韓「一姐」申裕斌，以直落三局6比11、8比11及7比11落敗。東京奧運銅牌功臣之一的「大師姐」李晧晴壓軸登場，惟以7比11、9比11及12比14不敵田志希；港隊直落三場落敗，4強止步，與日本並列季席；而隨後的決賽，中國以3比0擊敗南韓，獲得冠軍，並取得巴黎奧運的參賽資格。

此外，混雙項目亦展開爭逐，世界排名第6的香港組合黃鎮廷/杜凱琹面對哈薩克組合Aidos Kenzhigulov ／Zauresh Akasheva，在落後一局的情況反勝3比1，躋身16強，將與中華台北的高承睿／黄怡樺爭奪8強席位；另一對組合何鈞傑／李皓晴則未受考驗，以3比0淘汰烏茲別克組合，16強將與另一對台北組合林昀儒/陳思羽爭逐。今屆亞錦賽也是明年巴黎奧運的資格賽，團體及混雙冠軍可以直接取得奧運入場券。