日聯盃8強　紅鑽起飛搶第一隊入球

日聯盃8強首回合，大阪飛腳主場硬撼浦和紅鑽。飛腳防守欠穩，近期場場有失波，撞正「急先鋒」紅鑽，隨時畀客軍先入波，一於捧紅鑽「第一隊入球」。（周三晚6時開賽）

飛腳戰績相當飄忽，連同熱身賽在內，近7仗贏得3場咁大把，主要原因係防守曳到爆，呢7仗都未能保持清白之身，合共失咗13粒，包括日前聯賽慘吞北海道札幌岡薩多4隻光蛋。單計近4仗，飛腳就有3仗係先失波，就算只計今屆日聯盃，佢哋6仗亦只得2場保住不失，防線弱不禁風。

另一邊廂，紅鑽狀態回勇，各項賽事近5仗取得3勝1和1負，包括進身亞冠盃分組賽，以及喺聯賽擊敗前列分子名古屋鯨魚，有助提升球員信心。而且紅鑽最擅於搶開局，佢哋近5仗全部先開紀錄，其中4仗係於上半場已取得領先優勢，可見佢哋踢法非常搶韁，力求盡早領先穩定軍心。

翻查紀錄，飛腳同紅鑽近8次正面交鋒，雖然互有勝負，但紅鑽有5次率先入波，明顯佢哋最鍾意先發制人，踢得主動，今場對住中門大開嘅飛腳防線，大把空位畀紅鑽打反擊，不妨再撐紅鑽先入波。

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