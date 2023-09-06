19歲Coco闖美網4強　達成「細威」一項紀錄

19歲的歌莉嘉芙（Coco）為美國網壇重燃希望，周二在美網盡顯潛力，輕取前法網冠軍奧絲塔賓高，生涯在家鄉首闖大滿貫4強，並成為自「細威」S威廉絲後首位躋身美網準決賽的21歲以下女將。

有「小威廉絲」之稱的Coco最近狀態甚勇，在美網女單8強戰以直落兩盤６比０、６比２淘汰日前擊敗「一姐」施華德的20號種子拉脫維亞名將奧絲塔賓高。她賽後接受即場訪問時難掩興奮:「真的很高興！去年我在8強出局，很希望今年可以做好，但我仍有一段很長的路，我會繼續努力，為下一場作準備。」

Coco是自「細威」於2001年之後，首位闖入美網準決賽的21歲以下美國年青球員，「對我來說，能夠與她（細威）一起相提並論是一件榮幸的事，她是史上最偉大的球手，我還未有接近這個目標，這個紀錄實在令我震驚。」這位6號種子下仗將面對 Sorana Cirstea及Karolina Muchova的勝方，爭入決賽，這二人過去與Coco對戰1次都是落敗；而歌莉嘉芙延續在夏季的強勢，目前已保持10連勝。

至於塞爾維亞球王祖高域在男單繼續擴大紀錄，並距離「24貫」再近一步。他周二以直落三盤6比1、6比4、6比4擊敗美國「一哥」富斯，紀錄性第47次躋身男單大滿貫4強，超越了舊戰友費達拿，同時也是第13次闖入美網4強，僅落後傳奇名宿干納斯（14次），成為史上躋身闖入美網準決賽最多的第二人，而祖高域下仗將再接受美國球手的挑戰，將面對20歲新星斯路頓。