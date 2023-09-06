意大利「拿玻里化」　迪羅倫素有望成新隊長

意大利早前聘請協助拿玻里捧上季意甲冠軍嘅主帥史巴列堤執教之後，呢位「光頭名帥」準備委任1位新隊長代替邦路斯，昔日拿玻里愛將迪羅倫素有望繼球會之後，同時做埋意大利新隊長。

意大利原本隊長邦路斯已36歲，早前由祖雲達斯轉投德甲球隊柏林聯，預料明夏就會掛靴，所以史巴列堤無意徵召呢位中堅入伍，到底邊位國腳會成為新隊長備受關注。

意大利金牌經理人基菲迪表示迪羅倫素好大機會接任隊長：「史巴列堤非常了解迪羅倫素，知道佢會係一位稱職隊長。」事實上，恩斯治尼、梅頓斯離開拿玻里後，史巴列堤上季委任迪羅倫素做新隊長，結果奪得球隊近33年以來首個意甲冠軍，難怪基菲迪認為史帥會再搵迪羅倫素擔任意大利隊長。

司職右後衞嘅迪羅倫素今季狀態大勇，踢3場聯賽入1球及2次助攻，不過意大利隊長通常由上陣次數最多球員擔任，迪羅倫素僅28次披甲，所以現時隊內上陣次數最多嘅前鋒恩莫比尼(56次)，亦有機會成為新隊長。

意大利將於9月10日凌晨歐國盃外圍賽作客北馬其頓，3次之後主場對烏克蘭。