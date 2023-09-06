香港隊　望與隊友建立默契　艾華頓：地標戰感緊張

港隊將於周四（7日）作客與柬埔寨進行國際足球友誼賽，獲補選入決選名單的新入籍兵艾華頓，有機會在今場上演港隊「地標戰」，他承認對此感到心情緊張。這位上季港超神射手，就希望藉今次機會，與一班港隊隊友建立默契，繼而在進攻方面幫助球隊。

上月底獲批特區護照的艾華頓，被徵召入最新一期港隊決選大軍，現時已隨球隊到達柬埔寨，為周四的友賽作最後準備。艾華頓過去多年已在港超賽場，已證明其出色的入球能力，他能否在國際賽上複製好表現，也值得期待。今次港隊大軍雖然有5位理文球員在陣，惟艾華頓提到仍需時間與球隊建立默契：「我同唔少隊友過往都未有機會合作，都係一次好好嘅機會畀我哋去夾夾，希望透可以增強同大家嘅默契。」

對於今場有機會首次為港隊披甲，賽前艾華頓表示難免感到緊張：「希望如果有機會落場，可以盡快忘記所有球場外嘅嘢，專注喺場上交出最好表現。」港隊去年曾在「亞洲盃」外圍賽擊敗柬埔寨，艾華頓表示有留意該場比賽，認為柬埔寨排名雖然低過香港，但實力絕對不弱。港隊近3仗錄得0入球，艾華頓指出今仗另一目標是希望打破「入球荒」：「我哋希望透過今場比賽，喺進攻表現取得進步，爭取入多幾球波。」