香港隊　作客金邊「拍跳」柬埔寨　力爭近1年首勝

連續5仗不勝的香港男子足球代表隊周四（7日）出戰，9月份國際賽期首場國際足球友誼賽，作客金邊國家奧林匹克體育場，面對世界排名低27位的柬埔寨。港隊自2016年起5次面對這支東南亞國家，豪取4勝1和未嘗一敗，加上前鋒艾華頓賽前入籍，有望上演「地標戰」，今仗勢全力爭取近1年以來首勝。（周四晚上8時開賽）

雙方對上一次交手，為去年6月在印度舉行的亞洲盃外圍賽，當時港隊在莊恩安達臣領軍下，以3比0獲勝，但這名挪威籍主帥在出席賽前記者會時，卻表示作客出戰一定更加難踢：「無錯上年雖然贏波，但柬埔寨依家有新教練，踢法同陣式都會唔同。加上我知道上次港隊作客嚟到柬埔寨，只能夠打和1比1，我哋會盡力而為。」陣容方面，黃威昨晚已經歸隊，而茹子楠則因傷缺陣。

上次亞盃外面對柬埔寨有份入球的陳肇鈞（Philip），亦有份出席記招，這名中場賽前不忘向對手「笠高帽」：「上場即使贏3比0，但絕對唔易踢，佢哋後防好硬淨，球員用波同保持控球權嘅能力都好強。而對上一次作客嚟到更加只係和波，個場佢哋甚至係表現較好嘅一方。」不過Philip強調港隊在安帥執教1年半下，目前處於最成熟階段，前線能夠製造威脅之餘，亦具備一定入球能力，有信心可在今仗比賽中展示出來。

柬埔寨世界排名176位，過去10仗只得2勝，近況麻麻，球隊最近改由阿根廷教練達爾馬斯（Félix Dalmás）執教，或有一番新氣象。柬埔寨今次大軍名單中，由於部分球員同時間需要出戰U23亞盃外，只能挑選多名年過30歲的老將，經驗絕不成問題，惟恐活力不足。值得一提，上月柬埔寨超級聯賽最佳球員華坦拿卡（Chan Vathanaka），相隔一段時間重返國家隊，港隊需多加留意。

港隊預計陣容圖 4-3-3

1.葉鴻輝

3.徐宏傑 2.梁諾恆 5.艾里奧 13.陳晉一

8.陳俊樂 6.黃洋 16.陳肇鈞

11.艾華頓 9.安永佳 22.孫銘謙